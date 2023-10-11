مصرع سائق سقط في مياه ترعة بالقليوبية

لقي سائق مصرعه أثر سقوطه في ترعة ميت كنانة دائرة مركز شرطة طوخ، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتصريح بالدفن، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الحادث وسؤال اهلية المتوفي.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ بتلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط دراجة بخارية “توروسيكل” في رشاح قرية ميت كنانة دائرة المركز ووفاة قائدة.

فانتقلت قوة أمنية وتبين سقوط “توروسيكل” في رشاح قرية مين كنانة اثناء سيره قيادة شخص يدعى "فايز ا س" 70 سنة، انحرف به إلى شاطئ الرشاح وإنقلب في المياة مما أدى إلى مصرعه، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وتم رفع المركبة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق التى أمرت بدفن الجثة.