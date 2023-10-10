تحالف الأحزاب المصرية يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة المشاركة والحشد بالانتخابات

يعقد تحالف الاحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء بمقر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام التحالف لمناقشة خطة التحالف للتوعية بأاهمية المشاركة والحشد أيام الانتخابات

وصرح الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الإعلامى للتحالف أن الاجتماع اليوم يناقش عدد من الموضوعات الهامة ويتناول

التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة العيد الخمسين لانتصار 6 أكتوبر 1973.

مراحل إجراء الانتخابات الرئاسية وحتي إعلان النتيجة ودورالتحالف بشأن كل مرحة ونتائج حضور رؤساء احزاب التحالف مؤتمر تدشين الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يوم السبت ٧اكتوبر.

خطة التحالف للتوعية بأاهمية المشاركة والحشد أيام الانتخابات.