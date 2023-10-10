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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر بالزي الأحمر وزامبيا بالأخضر استعدادًا لودية الفريقين الخميس

منتخب مصر
منتخب مصر
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ومنتخب زامبيا في اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء الخميس بتوقيت مصر، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب زامبيا القميص الأخضر. 
حضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري منتخب مصر وعبدالله سيد مدير المهمات، وأقيم الاجتماع باستاد هزاع بن زايد بالإمارات الذي يستضيف ودية منتخب مصر أمام زامبيا.

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