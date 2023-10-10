رئيس جامعة سوهاج يفتتح المؤتمر الرابع لقسم الأذن والحنجرة بكلية الطب

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات المؤتمر الرابع لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري، بمشاركة نخبة من اساتذة الأنف والأذن والحنجرة من مختلف الجامعات.

وفي بداية كلمته أشاد الدكتور حسان النعماني بتنظيم فعاليات هذا المؤتمر في دورته الرابعة، وما يتضمنه من الكثير من الموضوعات والمناقشات الثرية والمتنوعة، والتي تستهدف تبادل الرؤى والتجارب لرفع كفاءة شباب الأطباء، وتعريفهم بكل ما هوجديد في مجال الانف والإذن والحنجرة، بمشاركة نخبة من الأساتذة من جامعات القاهرة، عين شمس ، الإسكندرية، بنها،المنصورة، أسيوط، أسوان، الأزهر و الأكاديمية الطبية العسكرية.

كما رحب "النعماني" بالدكتور عبدالمتين موسي مؤسس كلية الطب ورئيس جامعة جنوب الوادي الاسبق علي ما قدمه من مجهودات لخدمة الجامعة عامة وكلية الطب وقسم الأنف والاذن خاصة، مثمناً دور أعضاء هيئة التدريس بالقسم ووحداته المتخصصة فى خدمة المجتمع والبحث العلمي، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية علي مدار العام لأهالينا داخل المحافظة وخارجها، حيث يتردد علي العيادات الخارجية للقسم أكثر من ٥٥ آلف مواطن سنوياً، كما حقق القسم انجازاً في الانتهاء من قوائم الانتظار حيث قام بإجراء آكثر من ٧٠٠ عملية زراعة قوقعه خلال ٥ أعوام.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تتضمن ورشه عمل عن كيفية التعامل مع حالات الطواري الخاصة بقسم الآنف والأذن والحنجرة كحالات إبتلاع او استنشاق جسم غريب وحالات النزيف الشديد، حيث تستهدف تلك الورشة تدريب وتعليم شباب الأطباء من مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، ورفع كفائتهم من أجل تقديم خدمه طبيه أفضل للمرضي.

وأضاف الدكتور محمد عبد القادر ان المؤتمر يتضمن ايضاً عدد من المحاضرات المكثفة لتدريب الأطباء علي كيفيه تشخيص حالات الدوار وكيفية علاجها، وكيفيه أستخدام مناظير الجيوب الآنفية والمناظير المتقدمة لتلك الحالات،

الي جانب التعامل مع جراحات الرقبة مثل الغدد اللعابية وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات ومناقشة عدد من الحالات النادرة وكيفية التعامل معها وطرق التشخيص المختلفة، حيث يتضمن المؤتمر ٦ جلسات علمية وسوف يستكمل فعالياته حتي يوم ١٤ من شهر أكتوبر الجاري بمدينة الغردقة.