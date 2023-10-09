ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صعود أربعة فرق لدور الثمانية لدورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

تحت إشراف وزارة الشباب

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت مباريات المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدور الثانى من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، والتى أسفرت عن فوز المنشأة الكبرى على ميت الديبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل شباس الشهداء وشباس الملح وفوز لاصيفر على شباس عمير بهدفين نظيفين، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأعلن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مباريات اليوم للمجموعة الثانية أكدت صعود فريقى المنشأة الكبرى أول المجموعة وشباس الشهداء ثانى المجموعة لدور الثمانية وأيضًا تأكد صعود فريق محلة دياى اول المجموعة الأولى وسنهور المدينة ثانى المجموعة الأولى  إلى دور الثمانية ومن المنتظر أن تحسم مباريات الغد وبعد الغد اول وثانى المجموعتين الثالثة والرابعة لتنتهى منافسات الدور الثانى وتكتمل ملامح دور الثمانية.

تشتد المنافسة غدًا الثلاثاء، بين فرق المجموعة الثالثة ضمن منافسات دورى مراكز الشباب ليتحدد الفريقين الصاعدين من المجموعة وذلك بإشراف بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية.

IMG-20231009-WA0048
IMG-20231009-WA0048
IMG-20231009-WA0052
IMG-20231009-WA0052
IMG-20231009-WA0053
IMG-20231009-WA0053
ads
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بكفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مراكز الشباب بكفر الشيخ الشباب والرياضة
ads