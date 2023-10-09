مياه أسيوط: خطة توعوية محكمة تستهدف 90 مدرسة تزامنا مع العام الدراسي

وضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الإثنين، خطتها التوعوية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة التربية البيئية والسكانية لتوعية النشأ الصغير بأهمية الحفاظ على المياه والضرورة الداعية لاستخدامها خير استخدام.

ووجه المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ميا الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تعليماته لأبناء الفريق التوعوي والمشاركة المجتمعية بضرورة الامتثال لنهج الخطة التوعوية على مدار العام الدراسي مع الوضع فى الاعتبار الندوات المزمع قيامها بالمدارس على مستوى المحافظة ودور العبادة من مساجد وكنائس بالتنسيق مع أئمة المساجد والقساوسة.

استعد الفريق التوعوى وفريق المشاركة المجتمعية بكامل طاقاتهم للمشاركة فى الندوات والأنشطة الترفيهية المقرر إقامتها بالمدارس من العروض المسرحية ومسرح العرايس والالعاب التعليمية الترفيهية وألعاب الرسم والتلوين فضلا عن تجهيز الهدايا والبرشورات التوعوية والتصميمات المعبرة عن أهمية قطرة الماء.

بالإضافة إلى تجهيز سيارة خدمة العملاء التى تعد محاكاة لكيفية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ليتمكن الطلاب من نقل ذلك لأسرهم فيكونوا سفراء صغار للمياه فى مجتمعهم الصغير، فيجني المجتمع الأكبر ثمر ذلك الوعى المائي على مدار الأيام والأجيال المتعاقبة.