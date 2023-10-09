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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة رجال يد الأهلي أبطال أفريقيا تصل القاهرة

بعثة فريق رجال كرة
بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي
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عادت بعثة فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي إلى القاهرة ، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بالكونغو برازافيل بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنهائي المنافسة الأفريقية .

تأهل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي بالفوز على نظيره بى إم سى الكونغولى بنتيجة 37/24، في إطار نصف نهائي البطولة الأفريقية للرجال.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية.

كما نجح فريق رجال يد الأهلى فى التأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا، بعد الفوز فى أول مواجهتين.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على فاب الكاميروني 33 / 18 في أولى المواجهات وبي إم سي الكونغولي بنتيجة 37 / 24 في ثالث اللقاءات.
ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

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الأهلى كرة اليد البطولة الإفريقية الكونغو برازافيل شبيبة كينشاسا
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