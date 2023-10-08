ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس إلى 350 قتيلا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، إلى 350 قتيل، وأكثر من 1590 جريحا، وفقا لفضائية العربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، في حين قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي.

ونفذ مقاتلون فلسطينيون عملية عسكرية بالمظلات من البر والبحر في الأراضى المحتلة بمحيط قطاع غزة، منذ أمس السبت، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين.