ملتقى أهل مصر بالعريش.. لقاءات توعوية عن "صحة المرأة" و"الحفاظ على التراث"

شهد قصر ثقافة العريش، مساء امس السبت، لقاء توعويا بعنوان "دور التوعية في الحد من الأمراض التي تصيب المرأة.. الوقاية والعلاج"، ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون المرأة، المقام ضمن مشروع "أهل مصر" برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات ٦ محافظات وهي مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة.

واستهلت د. منى الشناوي - أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى العريش العام، اللقاء بطرح تساؤل على المشاركات بالملتقى وهو "كيف تحافظين على صحتك؟" موضحة أن ذلك يأتي من خلال عدة أمور أهمها ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، تناول الغذاء الصحي، وإجراء الفحوصات الدورية للوقاية من الأمراض الخطيرة ومنها سرطان الثدي الذى يعتبر من أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، وهناك أيضا سرطان عنق الرحم الذي قد يحدث نتيجة تغيرات في خلايا عنق الرحم، أو ضعف الجهاز المناعي، أو بسبب التدخين، لتختتم حديثها بذكر أهم طرق الوقاية والعلاج.

وأعقب ذلك محاضرة بعنوان "القضايا والتحديات التى تواجه المرأة في الحفاظ على التراث الثقافي" تحدثت خلالها د. نبيلة عبد الرؤوف أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية جامعة العريش، عن مفهوم التراث وأنواعه مشيرة إلى أنه يعني الحفاظ على الإرث المعرفي والحضاري لكل مجتمع، أما عن أنواعه فتتمثل في التراث المادي مثل التراث الثقافي المنقول (المصنوع بشكل يدوي)، وتراث ثقافي غير منقول كالمعالم والمواقع الأثرية. بخلاف التراث الثقافي غير المادي المتمثل في المعارف والمهارات والفنون القولية بأنواعها، كما أوضحت خلال حديثها كيفية الحفاظ على هذا الإرث الثقافي وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية لتوعية الشباب بأهمية التراث الشعبي، إقامة عروض الأزياء الخاصة بالتراث فى المعارض لتعظيم الموروث الثقافي لدى الشعوب، وأخيرا نشر الوعي الكافي عن أهمية الموروث الشعبي، بإقامة ورش تراثية للحفاظ عليها من الاندثار.

وجاء ذلك بحضور كل من د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وأشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

ويضم مشروع "أهل مصر"، في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء.

ويشهد الملتقى عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية والزيارات الميدانية داخل المحافظة بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، باعتباره أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية التي تهدف إلى التعريف بالتراث والثقافة المحلية، من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.

370105944_713383564159351_1707410485781959590_n

386086861_713383454159362_3628132334647481862_n

386363868_713383627492678_5921711280470896480_n

386387111_713383657492675_1528373788203299899_n

386755567_713383470826027_2760287938637227907_n