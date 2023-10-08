في جولات مفاجئة.. ننشر حصاد المرور على 10 مستشفيات ووحدات صحية بدمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط على مرور فريق مديريةالصحة لمتابعة تقديم الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الأولية بالمحافظة، تحت إشراف مديرة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة الدكتورة دينا ابو صير، إذ تم عقد المرور الإشرافي المجمع على منشآت الرعاية الصحية الأولية بإدارتي دمياط وكفر سعد من قبل إدارة الرعاية الأساسية وإدارة رعاية الأمومة والطفولة وإدارة التمريض وإدارة السن المدرسي وفرق إشرافهم بالمديرية وبحضور مديري الإدارات الصحية محل المرور وفرق إشرافهم وذلك من أجل رصد المشكلات والمعوقات وتذليلها وسرعة تقديم الحلول حرصا على انتظام تقديم الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الأولية بالمحافظة بأعلى درجات الجودة.

كما تم مراجعة نسب تحقيق المستهدف ونسب التغطية بالمبادرات الرئاسية، والتأكد من توافر مستلزمات التشغيل الخاصة بها.

وفي هذا السياق، تم المرور على مراكز صحة أسرة الحي الرابع والطبي العام بدمياط الجديدة ووحدات طب أسرة العنانية والبستان والشيخ ضرغام التابعين للإدارة الصحية بدمياط، ومركز طب أسرة كفر سعد، ووحدات طب أسرة كفر شحاتة ودار السلام والبدراوي بالإدارة الصحية بكفر سعد.

واختتمت الجولة بالمرور على مدرسة العنانية الابتدائية المشتركة لمتابعة أعمال لجنة الصحة المدرسية.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه تم خلال هذا الأسبوع، انعقاد قافلة طبية بمنطقة مساكن الستين والسبعين بمدينة دمياط الجديدة، تردد عليها ١٢٦٠مواطن، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٨حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات بالإضافة إلى إجراء ٣٨٦تحليل معملى و فحص ٣٠حالة بالأشعة و ١٨حالة أخرى بالسونار.

كما شنت مديرية الشئون الصحية في دمياط حملات مكبرة للرقابة على محال بيع السلع الغذائية، نجحت في المرور على ٩٥١ منشأة ضمن حملات لمراقبة الأغذية ومتابعة الأسواق بمحافظة دمياط، وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك.