أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.03 %، ليصل عند 8481.23 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.538 مليون دينار تونسي أي بنحو 487 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.03 %، ليصل عند 8481.23 نقطة.
أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.03 %، ليصل عند 8481.23 نقطة.