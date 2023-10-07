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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.03 %، ليصل عند 8481.23 نقطة.‏
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.538 مليون دينار تونسي أي بنحو 487 ألف دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة بالبورصة وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار ‏أسهم 20 شركة على ثبات.‏

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بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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