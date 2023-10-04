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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة نقل أعلى صحراوي أطفيح

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث إنقلاب سيارة نقل مقطورة أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب أعلي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة انفجر الإطار مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة السائق ومصرع التباع وجري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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