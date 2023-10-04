بالفيديو.. إيهاب حنفي: "أنفقنا أكثر من 40 مليار جنيه على التنمية الحضارية منذ 2016 وحتى الآن"

قال المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق منذ إنشائه حتى عام 2014 صرف 652 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 بعد افتتاح حي الأسمرات في شهر مايو حتى الآن تم صرف ما يزيد عن 40 مليار جنيه، وهو ما يعبر عن مدى اهتمام القيادة السياسية.

وأضاف "حنفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن آلية الصرف اختلفت عما قبل عام 2014، قائلًا: "الأسلوب كله تغير في العموم، وأجرينا دراسات كثيرة جدا عن سبب عدم نجاح تطوير المناطق غير الآمنة في الماضي".

وتابع، أن ملف تطوير العشوائيات كبير جدا، وتم الانتهاء من تطوير ملف المناطق غير الآمنة التي تمثل 1% من عمران مصر بواقع 357 منطقة بـ246 ألف وحدة سكنية، وفي الماضي كان التوجه هو صرف التعويضات، ولكن القيادة السياسية وجهت بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة حتى يستقر المواطن.

وأردف، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، أن ملف تطوير العشوائيات يعد ملف كبير جدا نظرا لانقسامه إلى المناطق غير الآمنة وغير المخططة وعمل عشوائيات جديدة من قبل بعض الأفراد وبالتالي توجيه القيادة السياسية كان بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة حرصا على عدم تكرار المشكلة في مناطق جديدة.