"أوبك" يدعم جهود الإغاثة في ليبيا بمنحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار

الثلاثاء 03/أكتوبر/2023 - 03:15 م

وافق صندوق (أوبك) للتنمية الدولية على منحة مساعدات طارئة لليبيا بقيمة 500 ألف دولار؛ لتوفير الإغاثة العاجلة والمتوسطة الأجل للسكان المتضررين في أعقاب العاصفة (دانيال)، التي ضربت البلاد الشهر الماضي، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وكذلك الحماية والوقاية.

ويتم توجيه المنحة من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)؛ لدعم عمليات جمعية الهلال الأحمر الليبي (LRCS)، وتقديم المساعدة على الأرض.

وقال المدير العام لصندوق "أوبك" عبد الحميد الخليفة- في بيان، اليوم الثلاثاء، "قلوبنا مع الشعب الليبي الذي عانى من معاناة لا يمكن تصورها بسبب هذه العاصفة المدمرة.. وبالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، نأمل في تقديم الدعم الأساسي للمحتاجين للمساعدة في التعافي من هذه الكارثة".

وضربت العاصفة المراكز السكانية الرئيسية مثل مدن بنغازي وطبرق ودرنة، مما تسبب في أضرار جسيمة للنظام الصحي والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والطرق، مما حد من الوصول إلى هذه المناطق.

وتهدف منحة صندوق "أوبك" إلى تقديم المساعدة الفورية للمناطق الأكثر تضررا والأفراد الأكثر احتياجا من السكان، بما في ذلك الأسر والأطفال والمسنون والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعود تاريخ شراكة صندوق "أوبك" مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) إلى عام 1997، مع سجل حافل من التنفيذ الفعال والمؤثر في البيئات والأزمات الصعبة، وحتى الآن قدم الصندوق حوالي 32 مليون دولار على شكل منح إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لنحو 90 عملية.

وليبيا عضو مؤسس في صندوق "أوبك"، وبالتالي فهي غير مؤهلة للحصول على دعم منه باستثناء المنح الطارئة. َ

