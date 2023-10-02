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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آلاف المواطنين من أسيوط وأعضاء حماة الوطن يعلنون تأييدهم لترشيح الرئيس السيسي.. صور

الاف المواطنين باسيوط
الاف المواطنين باسيوط يحتفلون نصر اكتوبر ويدعمون الرئيس
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يحتشد آلاف المواطنين من محافظة اسيوط وأعضاء حماة الوطن وطلاب الجامعات،بميدان الحرب والسلام " ام البطل " الاحتفال بحرب أكتوبر العظيمة و اعلان تأييد ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة.وبدأت فقرات الحفل بعروض من الموسيقى العربية والفنون الشعبية لقصر ثقافة أسيوط  ويحيي الحفل بعد قليل الشيخ محمود التهامي.

 وأعلن النائب مصطفي بدران،عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن باسيوط، ان اعضاء حماة الوطن من كافة مراكز المحافظة والقرى حرصت على المشاركة والحضور تعبيرا عن الدعم والمساندة للسيد الرئيس ومنظومة التطوير،احتفالا بالعيد ال50 لانتصارات اكتوبر  مصحوبة بأعلام مصر والحزب وصور الرئيس السيسي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء  ، في كافة ربوع مصر، لنبعث رسالة حب وتأييد لفخامة الرئيس السيسي علي ما قدمه من إنجازات في كافة المجالات.

وشارك في حضور كافة قيادة حزب حماة الوطن بأسيوط،النائب مصطفي بدران أمين الحزب والأمناء المساعدين والاستاذة اميرة زيدان، والاستاذ احمد محمد حسن والأستاذ علي سيد علي معوض والاستاذ سمير محمد احمد  والاستاذ عاطف عمران أمين التنظيم،وجميع أمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والوحدات الحزبية وأعضاء الحزب وأهالي المحافظة.

الاف المواطنين باسيوط " كمل ياريس"

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أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي اعضاء الحزب الانتخابات الرئاسية حزب حماة الوطن
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