أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، كلمة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليل.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه تم استهداف مؤسسات الدولة عقب أحداث عام 2011، لافتًا إلى أنه حذر الشعب المصري من تفكيك الدولة المصرية في ذلك الوقت.

وشهد الرئيس السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن»، في جلسته الثالثة، عرضا خاصا عن التهديدات التي تعرضت لها مصر ودول المنطقة وحرص الدولة المصرية لإصلاح الوضع في الداخل، وإقامة علاقات خارجية تحمي أمنها القومي، وعززت علاقاتها الخارجية كما دعمت الأشقاء في المنطقة نتيجة لنشاط الخارجية المصرية خلال مشاركته في مؤتمر حكاية وطن.

كما يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر «حكاية وطن»، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نخبة من الوزراء ورموز المجتمع، منهم خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن تختتم اليوم فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي بدأ السبت الماضي، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعقد اليوم جلستان وجلسة ختامية في نهاية الفعاليات.