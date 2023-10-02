في الذكرى الـ50 لانتصار أكتوبر.. جمعية مصر الجديدة تفتح كل منصاتها الثقافية والإبداعية مجانًا

قررت جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى اتاحة دخول الزوار لجميع المنصات الابداعية والثقافية التابعة لها ، في يوم الجمعة المقبلة الموافق السادس من اكتوبر، بدون أى رسوم احتفالا بالذكرى الـ50 لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة والمشاركة في حزمة الفعاليات التى تقدمها كافة مؤسسات الجمعية الثقافية وهى مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل" ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل ومكتبة الأسمرات .

ويأتى ذلك في إطار توعية الاطفال والنشء بما قدمه الضباط والجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات دفاعا عن الحق والسلام والاستقرار في الداخل والخارج، إذ تشكل سياجا وطنيا منيعا لحماية مكتسبات الدولة وتحقيق رسالتها ودورها في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إن الاحتفالات تستمر على مدار أكتوبر الجاري في كافة منصات الجمعية الثقافية، مكتبات المستقبل ومصر الجديدة والأسمرات ومركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، ويشمل عدة فعاليات من بينها الندوات التثقيفية والأفلام التسجيلية وورش العمل خاصة للأطفال والنشء لتعريفهم بالدور البطولي التى تلعبه قواتنا المسلحة على مدار تاريخها العريق حيث اثبتت أنها الحصن المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائمًا للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غالٍ ونفيس، بعد أن وفرت قيادة الدولة لهذه القوات العتاد والتدريب على أعلى المستويات، ليرتفع ترتيبه ضمن أقوى جيوش العالم تسليحاً وخبرة.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور نبيل حلمي وأعضاء جمعية مصر الجديدة، على تقديم التهنئة العطرة إلى كل جندي في القوات المسلحة والقيادة السياسية، في الذكرى الـ 50 على نصر أكتوبر المجيد.