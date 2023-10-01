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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سوبر هاتريك لاوتارو يقود إنتر ميلان لاكتساح ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان
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قاد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، فريق إنتر ميلان لاكتساح مضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أريتشي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز رباعية الإنتر في شباك ساليرنيتانا، وجاءت الأهداف في الدقائق 62، 77، 85 من ركلة جزاء، و89 من عمر المباراة.

ونجح مهاجم النيراتزوري في قيادة فريقه بفضل الـ سوبر هاتريك، الذي سجله لاستعادة صدارة الكالتشيو من جاره ميلان، كما وسع الفارق مع أقرب منافسيه على هداف المسابقة هذا الموسم إلى 4 أهداف مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، حيث رفع لاوتارو رصيده إلى 9 أهداف.

وبتلك النتيجة، تصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان الوصيف حتى الآن بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

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