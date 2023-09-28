الليلة.. الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري والمصري في موقعة صعبة أمام فاركو بالدوري

يواجه اليوم نادي الإسماعيلي نظيره فريق الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب الإسماعيلية، في تمام الساعة السابعة مساء، بمواجهة منتظرة من جماهير الفريقين. في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بدخول الفريق في معسكر مغلق مساء الثلاثاء الماضي ، في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري.

وجاء قرار الجهاز الفني للإسماعيلي، أن يكون المعسكر قبل المباراة بـ48 ساعة، من أجل مزيد من التركيز للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى الإسماعيلي إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، خاصة بعد الهزيمة خلال اللقاء الماضي، أمام فريق زد، بهدف دون رد.

وقال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، إنه لا بديل عن تحقيق الانتصار في مواجهة الاتحاد السكندري، وأكد أن جميع اللاعبين في حالة تركيز تامة، استعدادا لهذه المباراة الهامة والمرتقبة، ولحجز مقعد أساسي بالتشكيل الأساسي للفريق.

ووجه إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي، رسالة شكر وتقدير لجماهير النادي الإسماعيلي، على الدعم والمساندة المستمرة.

في السياق ذاته، يسعى الجهاز الطبي لسرعة تجهيز الثنائي محمد بيومي ومحمد عمار، من أجل إمكانية مشاركتهما في مواجهة الاتحاد السكندري، بعد غد الخميس، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

علي الجانب الآخر تعادل الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري مع فريق الحمام سلبيًا دون أهداف، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة الإسماعيلي.

بينما يصطدم المصري البورسعيدي بفريق فاركو في ثاني جولات دوري النيل، علي ملعب برج العرب، في تمام الساعة الرابعة مساء.

ويريد المصري تعويض الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام فريق الأهلي بأربعة أهداف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وحذر علي ماهر اللاعبين من التهاون أمام فريق فاركو ، بحيث طالبهم بالفوز لتعويض الخسارة في الجولة الأولى.

واستعد المصري بالفوز على مضيفه فريق الشمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر الأربعاء الماضي على ستاد الشمس بالقاهرة.

واستغل علي ماهر المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الأهلي وذلك بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات.