الجامعة العربية: الأمن الغذائي أصبح قضية أمن قومي ومن أولويات العمل المشترك

أكدت جامعة الدول العربية أن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية أمن قومي عربي وباتت من الأولويات الخمس في منظومة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في كلمة للأمانة العامة للجامعة العربية ألقاها الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية، في الاحتفال الذي نظمته اليوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمناسبة يوم الزراعة العربي تحت عنوان: "معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي العربي"، والذي أقيم برعاية وحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصطلاح الأراضي ومشاركة عدد من وزراء الزراعة العرب وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

ونقل مدير إدارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية للحضور تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتمنياته بالتوفيق والنجاح.

وقال إن هذا الاحتفال يأتي في ظل ظروف غير عادية وتحديات عظيمة يمر بها العالم، مثل الحروب وندرة المياه والزلازل والأعاصير وحرائق الغابات، كل هذا يحدث في فترة يتنامى فيها العجز المائي في منطقتتا العربية، ويتفاقم نقص موارد البيئة وما لذلك من تأثير على القطاع الزراعي والتنمية بصفة عامة.

وأشار إلى أن الأمين العام للجامعة، وصف قضية الأمن الغذائي العربي بأنها قضية أمن قومي.

وقال إنه في إطار قرارات القمة العربية ومجلس الجامعة على المستوى الوزاي والمجلس الاقتصادي هناك جهود كبيرة تبذل لمواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى اجتماع وزراء الزراعة العرب أمس يأتي في إطار هذه الجهود.

وأشار إلى أن المنظمة العربية الزراعية عقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تسعى لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتعزيز التجارة العربية في المجال الزراعي لتقليل الاستيراد من الخارج وعمل التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات العربية في مجال الزراعة، وتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية.

وقال إن جامعة الدول العربية ومنظماتها تؤمن بقدرة العرب على معالجة فجوة الأمن الغذائي في ظل الامكانيات البشرية المتوفرة لدول المنطقة.