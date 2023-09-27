رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مواقع التراث الثقافي في الأقصر

زار رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شون جونز، محافظة الأقصر يومي 26 و27 سبتمبر، حيث قام بجولة في مواقع التراث الثقافي المصري التي تدعمها الحكومة الأمريكية في مدينة إسنا. وقد التقى جونز خلال رحلته بمحافظ الأقصر مصطفى ألهم، وممثلين عن وزارة السياحة والآثار، والقطاع الخاص، والشركاء المحليين. وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقال جونز خلال جولته: "إنه لمن دواعي سروري الاحتفال بيوم السياحة العالمي في الأقصر، أعظم متحف مفتوح في العالم. لقد استثمرت الحكومة الأمريكية على مدى عقود في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لمصر، وتعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي".



وأشار البيان إلى أن رئيس الوكالة الأمريكية ركز خلال الرحلة على البرامج الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إسنا والتي تضع المدينة في موضع الترحيب بالزوار لخوض تجربة فريدة ورائعة.

وأضاف: بالإضافة إلى الاستثمارات في إسنا، تدعم الحكومة الأمريكية أيضًا محطة الهنادي لمعالجة المياه والتي ستقوم بتوسيع خدمات المياه في جميع أنحاء محافظة الأقصر عند اكتمالها. كما تدعم حكومة الولايات المتحدة أيضًا شركة إسنا للتغليف التي تقوم بتصنيف المنتجات الزراعية وفرزها وتعبئتها للتصدير.



وأكد أن الحكومة الأمريكية استثمرت أكثر من 100 مليون دولار للحفاظ على أكثر من 85 موقعًا ثقافيًا في مصر وحمايتهم. كما يشمل ذلك أيضا مشاريع هندسية ضخمة في محافظة الأقصر لخفض المياه الجوفية التي تهدد الآثار مثل مجمع معابد الأقصر و الكرنك، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وتنمية السياحية، وتدريب مئات من علماء الآثار المصريين.

وتابع: لقد استثمرت حكومة الولايات المتحدة، منذ عام 1978 أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.