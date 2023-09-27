يصنف البشر إلى جيد وسيئ.. عجائب قد لا تعرفها عن حياة الغربان

الغراب من الطيور سيئة السمعة فهو نذير شؤم بالنسبة للكثير من الناس، خاصة انه طائر شرس على عكس أغلب الطيور، ويعد اللون الأسود هو اللون السائد للغراب ولكن توجد عدة أنواع أخري من الغربان منها الغراب الأزرق وغراب المنازل الهندي، يعتبر الغراب من الطيور الصديقة للمزارع حيث أنها تتغذي علي الحشرات والآفات الزراعية وهو من الطيور القوية حيث أنه لا يخاف من النسور والصقور والبوم .

يصل وزن الغراب إلي حوالي كيلوجرام وطوله يصل إلي حوالي 40 سم، ويعيش الغراب في أسراب وجماعات، وتقوم الغربان بقتل أي غراب أصيب بمرض معدي فوراً حتي لا يؤذي ولا يقوم بنقل العدوي إلي باقي الغربان وهذا أكبر دليل علي أن الغراب أذكي الطيور، والغراب هو من علم الإنسان الدفن وهذه تعد إحدي حقائق غريبة ومدهشة عن الغراب، هو من علم قابيل ابن آدم عليه السلام كيف يواري سوأة أخيه حيث أنه قام بدفن غراب آخر ميت أمام قابيل، من هنا تعلم البشر كيفية دفن الموتي.

يمتلك الغراب صوت عالي يطلق عليه نعيق، ويتميز الغراب بأنه طائر شرس وعدواني وذكي ويكون مرح في بعض الأحيان، ومن الغريب والمثير للدهشة أن الغراب يستطيع أن يتعرف علي وجوه البشر ليس ذلك فقط بل يستطيع أن يصنف البشر إلي بشر جيدة وبشر سيئة وعندما يموت أحد أفراد الغربان فإن باقي الطيور تحيط بالغراب الميت ويقفون عليه في شئ أشبه بجنازة وحداد وبعد ذلك يتجمعون لمعرفة سبب الموت وإن كان الميت قد قتل فإن الغربان جميعها تتجمع وتطارد القاتل حتي تقضي عليه، كما أنهم يقومون بدفن الغراب الميت.

يستطيع أن ينتج عدد كبير جداً من النداءات يقول عنها العلماء أنها لغة تخاطب ويستخدمون هذه اللغة في إبعاد القطط والبوم والبشر إذا صرخ فهذا يعني إستغاثة أو عداء سريع وتستطيع الغربان أن تقوم بتقليد الصقور ذات الذيل الأحمر والأكتروس العرعري وهناك بعض الغربان يمكن أن تقوم بتقليد ومحاكاة الكلام البشري ويستطيع الغراب أن يعد حتي رقم 7 ويمكن أن يتعلم حوالي 100 كلمة ويمكن أن يتعلم حوالي 50 جملة كاملة، والغراب طائر يأكل اللحوم والحيوانات الصغيرة مثل الثدييات والبرمائيات والزواحف ويأكل البيض والحشرات والحبوب والمكسرات والفاكهة والمفضلات غير الحشرية ويأكل الديدان والرخويات أيضاً.

ويمكن أن يأكل بعض أنواع الطيور الصغيرة ويقوم الغراب بتخزين الطعام علي المدي القصير في الأشجار، ويعيش طائر الغراب في العديد من الموائل وتنتشر الغربان في جميع أنحاء العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية ويوجد في الغابات الجبلية والغابات الصنوبرية والغابات المتساقطة الأوراق والتندرا والغابات دائمة الخضرة في الصحاري والمراعي والسهول.