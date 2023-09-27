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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توجيهات رئيس جامعة الإسكندرية للعمداء استعدادًا لبدء العام الدراسي 2023

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية
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وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، توجيهات لجميع عمداء الكليات، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة، لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والمقرر انطلاقه مع بداية الأسبوع القادم، والتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأثناء تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال اجتماع مجلس الجامعة، تم التأكد من إعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، وشدد على متابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

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