تعرف على الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني

تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكرى وفاة الطوباوي لورينزو دا ريبافراتا الكاهن الدومينيكاني.



ولد لورينزو دا ريبافراتا في 23 مارس 1373م في ريبافراتا، وهي بلدة قريبة من نهر سيرشيو، على الحدود بين جمهوريتي بيزا ولوكا بإيطاليا،والده يدعي توتشيو .

لا توجد معلومات تتعلق بطفولته .كان لورنزو شماسًا عندما انضم إلى الرهبنة الدومينيكية في بيزا، رغبًا في حياة أكثر كمالً . ارتدي الثوب الرهباني في عام 1396م في كورتونا ، وبعد انتهاءه من مرحلة الابتداء احتفل بنذوره الرهبانية . فانتقل إلى دير القديسة لوتشيا في فابريانو لفترة قصيرة ، رغم أنه قضى معظم حياته في بستويا. بعد الانتهاء من دراسته . سيم كاهناً ، فقام بخدمة الوعظ لبضع سنوات .

أصبح فيما بعد واحدًا من أكثر الدعاة صدقًا ونشاطًا للإصلاح، الذي كان آنذاك محتدمًا داخل الرهبنة. كان أحد الأديرة الأولى التي أظهر فيها لورنزو حماسته هو دير كورتونا، حيث تم تعيينه معلماً ومرشداً للمبتدئين. قام بتدريبهم وتعليمهم على الحياة الرهبانية الدومينيكانية المثالية . فخرج من تحت يده كثيراً من الرهبان القديسين مثل القديس أنطونيو بييروزي، رئيس أساقفة فلورنسا . كان مهتمًا أيضًا بشراء بعض المخطوطات لوضعها بمكتبة الرهبنة

كما يشهد على ذلك تبرع بارتولوميو لاباتشي دي ريمبرتيني بمبلغ 100 فلورين في عام 1417م . لدينا رسالة من القديس أنطونيوس، أرسلها إلى آباء بستويا عند وفاته، يقارن فيها معلمه القديس بالقديس بولس والنبي إيليا . فأطلق عليه لقب " سفينة العلم".

فكان عفيفاً وقاس جداً على ذاته. وأنه أحب أن يصلب جسده بتكفيرات قاسية جدًا، وسهرات وأصوام، وكان مخلصًا جدًا لحياته الرهبانية والكهنوتية ، ولم يترك أبدًا. الجوقة ( الكورال) ليل أو نهار. يستحق لورينزو الامتنان لأنه شجع الأخ أنجليكو الدومينيكاني على الرسم:" قال يمكن للمرء أن يقوم برسالة الوعظ من خلال الرسم، كما هو الحال مع الكلمة

حتى اللغة الأكثر إقناعًا يسكتها الموت،» قال « لكن لوحاتك السماوية ستظل تتحدث عن الإيمان والفضائل على مر العصور»)تولى لورنزو رئاسة أديرة مختلفة، وكان واعظًا فعالاً للغاية. في بستويا وفابريانو، أطفأ الكراهية المتأصلة، وعندما ضرب الطاعون تلك الأراضي، بغض النظر عن العدوى، لم يكل في مساعدة المتضررين. لقد تحمل على مدى سنوات حياته جرحًا رهيبًا في ساقه بصبر. توفي بعد ستين عامًا من الحياة الرهبانية ، في 27 سبتمبر 1456 في بستويا.

عند وفاته ، حزن عليه طويلا جميع الشعب والرهبان ،طلب رئيس البلدية إقامة جنازة على نفقته، وتم بناء قبر رخامي جميل في بستويا. ووصف القديس أنطونيو عظمة كلماته ومثاله، مضيفًا: «أنا أيضًا أبكي على خسارتي الشخصية، لأنني لن أتلقى بعد الآن تلك الرسائل الحنونة التي كان يشجعني بها على القيام بواجبات هذه الوظيفة الرعوية بحماسة يتم تكريم جسده في الكنيسة الدومينيكية بالمدينة. وقام البابا بيوس التاسع بإعلانه طوباوياً في 4 أبريل 1851م .