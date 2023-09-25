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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

محافظة الاسكندرية
محافظة الاسكندرية
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بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. داعياً المولي عز وجل أن يعيد تلك المناسبة علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق. سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمـتين العربيـة والإسلامية بالتقدم والرخاء. 
وأكد أن علينا جميعاً الإقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام للبشرية. وأن نقتدي بتعاليمه التي أهمها الدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين.

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