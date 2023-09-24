مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء بقرية في الفيوم

لقيت فتاة مصرعها إثر إصابتها بصعق كهربائى من سلك عار أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم .

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزي، بوصول ن . ع «16 سنه» وتقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي، فانتقل علي الفور مدير المباحث الجنائية إلى مكان الواقعه وايضا المستشفى .

وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والدها «46 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجلته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية، لامست يدها أحدي أسلاك الكهرباء العارية مما أدي لصعقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.