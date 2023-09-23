"طيب وأمير" يتخطى المليون الأولى لإيراده على مسرح ميامى

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "طيب وأمير"، واحتفال أسرة العرض بتخطى المليون الأولى لإيراد المسرحية، وذلك أمس الجمعة على مسرح ميامى .

وأعرب المخرج خالد جلال، عن سعادته بنجاح العرض وتحقيق إيرادات عالية، مؤكدا أن العرض وصل إلى المليون فى ليلة العرض الـ٥٥، وأمس الجمعة كانت الليلة الـ٧٠ للعرض بلغ الإيراد فيها مليون ومائتي ألف جنيه، متمنيا لأسرة المسرحية ولكل مسارح الدولة المزيد من العروض الجيدة الهادفة التى تحقق نجاحا جماهيريا ونقديا وأعلى إيرادات ممكنة .

وأشار رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إلى أن عرض "طيب وأمير" ضمن مجموعة العروض المسرحية التى أعلن عنها فى خطة البيت الفني للمسرح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع شهر يناير الماضي بالمسرح القومى .

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان ياسر الطوبجى، تعرض في الثامنة والنصف مساء أيام الخميس، والجمعة، والسبت من كل الأسبوع، وهى عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر .

"طيب وأمير" من البطولة للفنانين: "هشام إسماعيل، وعمرو رمزى، وتامر فرج، وشيماء عبدالقادر، وأحمد السلكاوى، وشريف حسنى، ونهى لطفى، ومحمود فتحى، وفاء عبد الله، ورشا فؤاد، وجلال الهجرسي، وفهد سعيد، ومجدى عبد الحليم، ورانيا النجار، ومحمد يوركا، وأحمد النمرسى، ومحمود الهنيدى"، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف .