الحبس 3 سنوات لسيدة انتحلت حساب رئيس محكمة جنايات المنصورة على «واتساب»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1116 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة اليوم 20 سبتمبر 2023 ، بحبس سيدة ٣ سنوات وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية، لاتهامها بانتحال حساب القاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة على واتساب.

​بدأت الواقعة خلال شهر يوليو الماضي بقيام سيدة مصرية بتهديد مواطن مصري يعمل بالكويت لابتزازه ماليا ثم اصطنعت حسابا على تطبيق واتس آب نسبته زورا للقاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة وأخذت تراسل منه الشخص ذاته ليستجيب لطلباتها.

تشكك المجني عليه الواقع تحت تهديد الابتزاز في الأمر وتحدث مع عدد من المصريين في الكويت مستبعدا أن يكون القاضي المذكور هو الذي رآه في المحاكمة الشهيرة في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

​تواصل أحد المصريين مع المستشار المري الذي أبلغ السلطات المصرية عن الواقعة وعلى الفور قامت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برصد الحساب المزور وتحديد نطاق استخدامه ورصدت مستخدم الخط فتبين أنه المتهمة دعاء عادل نفادي بمنطقة الحوامدية بالجيزة وبعد تقنين الإجراءات أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطها وإحضارها وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق وقدمتها للمحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1116 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة التي قضت اليوم 20 سبتمبر 2023 بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.