وزير التنمية المحلية يستقبل رئيسة القومي للمرأة لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس.

في بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بالدور الهام الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة على أرض المحافظات فيما يخص دعم جهود الدولة والحكومة في خدمة المرأة والأسرة المصرية.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بجهود الدكتورة مايا مرسي للنهوض بوضع المرأة المصرية في مختلف مجالات عمل المجلس، لافتا إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتمكين المرأة المصرية في ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مشيرًا إلى أن اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة علي أرض القري والمدن المصرية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بالإضافة إلي المبادرة التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية عام ٢٠٢١ لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المحافظات بإلإضافة إلي الديوان العام للوزارة.

من جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى اللواء هشام آمنة لتعاونه المثمر ودعمه للمجلس وفروعه بالمحافظات، كما وجهت الشكر إلى جميع المحافظين أيضًا على مساندتهم للمجلس وفروعه بالمحافظات.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة عبر المشروعات والبرامج المتنوعة التي يطلقها في جميع المحافظات، وتطرقت إلى جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بمحور التوعية باعتباره محور متقاطع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وقد شهد هذا المحور تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية عبر جهوده في الحملات على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت الى حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف توعية المرأة بحقوقها وبجهود الدولة في الملفات المختلفة، لافتة الى حملة طرق الأبواب الأخيرة التي تحمل عنوان "بلدي أمانة"، وتستهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، وتعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن ،مؤكدة أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث في التصدي لكافة الأزمات التي يمر بها الوطن .

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