"فوي فوي فوي" يحصد 5.5 مليون جنيه بعد أسبوع من طرحه سينمائيا

حقق “فيلم فوي فوي فوي” للفنان محمد فراج ، إجمالي إيرادات خلال أول أسبوع من طرحه في السينمات المختلفة بلغت 5 ملايين و340 ألف و410 جنيه.

و حصد الفيلم في شباك التذاكر أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 699 ألفا و 78 جنيها .

“ڤوي! ڤوي! ڤوي!” من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

وتدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا متظاهراً بأنه لاعب ضعيف البصر، و في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.