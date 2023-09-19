مبابي V أديمي.. تشكيل باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مواجهة بروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان المباراة على ملعب "بارك دي برانس"، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

واعتمد إنريكي على كيليان مبابي وعثمان ديمبلي كولو مواني في الهجوم، فيما يغيب عن النادي الباريسي كل من ماركو أسينسيو ونونو مينديز وبيرسنيل كيمبمبي وكانج إن لي ونوردي موكيلي للإصابة،

ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة أمام بروسيا دورتموند بتشكل كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - سكرينيار - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي - فيتينها - زائير إيمري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - كولو مواني - كيليان مبابي.

على الجانب الآخر، يبدأ بروسيا دورتموند المباراة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: ريرسون - هوملز - زوله - شلوتربيك.

خط الوسط: سابيتزر - إيمري تشان.

أمامهما: مالين - وولف - براندت.

خط الهجوم: كريم أديمي.