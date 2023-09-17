“هددها بنشر صورها".. إحالة شاب ابتز فتاة بالعمرانية للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، شاب -بدون عمل- للمحاكمة الجنائية، بتهمة تهديد فتاة بنشر محادثاتها الخاصة عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي، وكذلك صورها الخاصة، بغير رضاها، وتهديدها بنشرها علي جروبات الفيس بوك.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم الذي يقيم بدائرة قسم العمرانية، هدد المجني عليها التي لم تتجاوز الـ١٤ عاما، بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة، تحصل عليها عن طريق تطبيق الانستجرام، لإرغامها علي إقامة علاقة غير شرعية معه، وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل بجهاز من الأجهزة صور المجني عليها بمكان خاص بغير رضاها وأذاع صورا مخدشة للشرف تحصل عليها عن طريق تطبيق واتساب وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليها.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.