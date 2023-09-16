تحرير 29 محضرا ضد مخابز بلدية مخالفة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل الوازرة، عدة حملات تموينية في استمرار الحملات التى تقوم بها مديرية التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أسفرت الحملات بمركز الدلنجات عن ضبط 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل مخبز سياحى قام بتجميع الدقيق البلدى لاستخدامة فى إنتاج الخبز السياحي.

وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير تم ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و5 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور و7 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.