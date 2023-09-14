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الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«البحوث الإسلامية» يطلق القافلة الثالثة لشمال سيناء بالتعاون مع الأوقاف والإفتاء

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق القافلة التوعوية المشتركة الثالثة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تُنفَّذ القافلة برنامجها التوعوي على مدار شهرين كاملين.
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم وتواصل عملها على مدار ثلاثة أيام متتالية تأتي في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر، حيث يناقش أعضاء القافلة مجموعة من القضايا والمفاهيم المهمة على رأسها: مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية كالسماحة واليسر، وأهمية العمل التعاوني المثمر لتحقيق الصالح العام للوطن، كما تستعرض القافلة جوانب مهمة في قضية الانتماء ودوره في حماية الأوطان من كل محاولات النيل منه وإغلاق الباب أمام كل مخطط يسعى لعرقلة مسيرة التنمية والإصلاح في المجتمع، ودور الشريعة الإسلامية في إقرار السلم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع.
أوضح عياد أن برنامج القافلة يشتمل على عقد مجموعة من الندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، كما تستهدف القافلة إجراء مناقشات حية مع الفئات الجماهيرية المختلفة والاستماع إليهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة؛ حيث شهدت القافلتين السابقتين تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم؛ حيث تم عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد الدكتور محمد مختار شمال سيناء
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