عمليات تصريف مستمرة لمياه الأمطار بشوارع العريش

تتعرض محافظة شمال سيناء لطقس ممطر منذ صباح اليوم ادي الي تجمع مياه الامطار بالشوارع والميادين الرئيسية لمدينة العريش وباقي مدن المحافظة وتواصل مجالس المدن تصريف مياه الامطار المتجمعه .

كما تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عمليات شفط وتصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع وميادين مدينة العريش، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد المحافظ، أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية تقوم بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وشفط وتصريف المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة على مستوي المحافظة، عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.. مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.

يذكر ان محافظة شمال سيناء تعرضت صباح اليوم، لظروف جوية غير مستقرة وسقوط أمطار متوسطة الي غزيرة في عدد من مدن المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة.