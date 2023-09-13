موسكو تتوعد تالين برد "فوري شديد" حال مصادرة إستونيا الأصول الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بشكل فوري وبشدة على إستونيا، حال تنفيذ تالين لتهديداتها الرامية لمصادرة الأصول الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة الروسية -على هامش المنتدى الاقتصادي الذي يعقد في موسكو حاليا-: "إن موسكو تعتبر أي محاولة من جانب إستونيا للاستيلاء على الأصول الروسية، بمثابة انتهاك صارخ لجميع القواعد القانونية الدولية، وتعد مباشر على الممتلكات السيادية الروسية"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت "إذا أصبحت مثل هذه المبادرات المطروحة من قبل الجانب الإستوني حقيقة واقعة بشكل أو بآخر، فسنعتبرها ليست مجرد محاولة "استيلاء" بل محاولة صريحة بالـ"سرقة" وسنرد على تلك الخطوة حال اتخاذها بكل شدة وبشكل فوري.