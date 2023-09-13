لاعب دوري مراكز الشباب ينضم للمنتخب الأولمبي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي انضمام اللاعب باشا محمد باشا، والذي لعب لدوري مراكز الشباب من خلال لمركز شباب كوم الضبع بمحافظة قنا، إلي المنتخب الأوليمبي بقيادة الفني ميكالي، في مباراتي روسيا الودية.

حيث ضمت قائمة المنتخب الأوليمبي في حراسة المرمى في مباراتي روسيا، حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، إلي جانب لاعب دوري مراكز الشباب باشا محمد باشا، الذي يلعب لمدة أربع سنوات متواصلة بدوري مراكز الشباب.

ويُعد باشا محمد باشا مواليد ٢٠٠١ "حارس المرمى" أحد المُصعدين من دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، والذي يُنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز، بالتعاون مع توتال انرجيز.

في سياق ذلك، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، دور دوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وأبدى اللاعب سعادته بالتواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي، وباهتمام الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعناصر من الدرجة الثانية، متوجهًا بالشكر لوزارة الشباب والرياضة، التي تنظم وترعي دوري مراكز الشباب.



