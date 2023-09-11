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الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

البرلمان يتلقى التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

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تلقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي تنص علي ان يقوم المجلس بإعداد تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان.

كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان، أن اللجنة ستقوم بدراسة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني في أكتوبر القادم.   

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