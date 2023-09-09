مفاجأة.. العالم الهولندي تنبأ بزلزال المغرب قبل وقوعه

أكد العالم الهولندي فرانك هوجرتس، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أنه أصدر تحذيرا مسبقا بعدة أيام لحدوث زلزال بقوة تتراوح بين 6.0 و7.0 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من المغرب، وهذا ليس عبثًا، بحسب ما نشر عبر حساباته الشخصية.

وقبل أيام، نشر الباحث والمطور الهولندي كما يعرف عن نفسه، يومي 4 و6 سبتمبر الجاري مخطط التقلبات الذي يشير إلى المنطقة الواقعة غرب البرتغال وهو تقريبي، معتقدا أن إسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب إضافي أيضًا استعدادا لحدوث زلزال.

وأضاف أنه تم تحديد المنطقة منذ 9 أيام (30 أغسطس) بسبب التقلبات الجوية الواضحة، مؤكدا أنه شدد على المنطقة في أحدث التوقعات وأيضا في تغريدة قبل يومين، منوها إلى أنه يمكن أن تكون الكواكب والغلاف الجوي مؤشرًا مهمًا لتوقع حدوث الهزات الأرضية والزلازل.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.