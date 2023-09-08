اتحاد الصحفيين العرب يشيد بدعم الإمارات

أشاد رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي نيابة عن جميع الأعضاء والنقابات بدعم الإمارات الكبير للصحافة العربية والصحفيين العرب ورفع جزيل الشكر والتقدير وعميق امتنانه لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهودهما النبيلة وإيمانهما بقوة الكلمة في بناء شعوب عربية قادرة على خوض غمار المستقبل.

جاء ذلك في ختام اجتماعات لجنة الحريات، ولجنة السياسات الاستراتيجية باتحاد الصحفيين العرب التي اجتمعت على مدار 3 أيام في دبي، في حدث استثنائي ، لبحث واقع الصحافة العربية اليوم، وسبل تطويرها، وحضر حفل الاختتام رئيس اتحاد الصحفيين العرب، و مساعد رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي، وممثلون عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، والعديد من الزملاء الصحفيين العرب.

وناقش الاجتماع أبرز ما جاء في تقرير حالة الحريات الصحفية لعام 2022-2023 والذي شمل رصدا لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد وعددها 18 منظمة صحفية عربية، كما أكد المجتمعون على النتائج الطيبة التي تلخصت عنها الاجتماعات خلال أيام انعقاد الفعاليات، والتي نتجت عنها رؤى وخططا رصينة؛ تستهدف تطوير الاتحاد شكلا ومضمونا؛ لاستشراف المستقبل ومواكبة التغييرات الحاصلة في عالم الإعلام والصحافة الورقية والرقمية، والوصول كذلك بالصناعة لمستوى طموح الصحفيين العرب.