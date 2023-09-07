السبت..الزمالك يعود للتدريب على ملعب النادي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض تدريب يوم السبت المقبل على ملعب النادي بميت عقبة في الثامنة صباحا على أن يعود بعدها الفريق لفندق الإقامة الخاص بمعسكر الأبيض المغلق في مصر الجديدة .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين راحة من تدريبات الكرة غدا، على أن يكتفي اللاعبون بأداء تدريبات استشفائية فقط.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزا على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.