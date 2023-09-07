انتقاد لغياب وزير التعليم عن احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية

أثار عدم حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر هيئة تعليم الكبار، للاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، اليوم الخميس، انتقاد عدد من الحضور، وهي سابقة لم تحدث لوزير تعليم من قبل، خاصة أنه مشرفا فنيا على الهيئة.

فضلا أن هناك لافتة عن مدرج على رأسها تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي. كما لم يبعث وزير التعليم مندوبا عنه للاعتذار وإلقاء كلمة نيابة عنه في هذا الحفل الكبير الذي حضره قيادات من ممثلي الأزهر والكنيسة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ونقيب المهن الرياضية، وقائد قوات الدفاع الشعبي ومساعديه، وعددا من أساتذة الجامعات والخبراء والشركاء الداعمين لمبادارات محو الأمية.

كان من المنتظر أن يوجه الوزير كلمة تشجيع وإشادة لجهود الهيئة، وكذا تواجده اثناء تكريم النماذج المشرفة المتحررين من الأمية.

في سياق متصل أعلن الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إحصاءات وتفاصيل التحرر من الأمية بالمحافظات المختلفة في العام الحالي 2022/2023.

وأوضح، ناصف خلال مؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار، تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، أن الجامعات المصرية حققت نجاحا في هذا الملف، حيث حققت 568216 ناجحا، وأعلى 5 جامعات من حيث عدد الناجحين "الأزهر، والمنصورة، وسوهاج، بني سويف، وطنطا".

وكشف عن خطة المحافظات وأعداد المستهدفين ونسبة الناجحين منهم، معلنا محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بالمحافظة إلى 7‎%‎ فأقل.

وكرمت الهيئة العامة لتعليم الكبار، النماذج المشرفة من ذوي الهمم وكبار السن المتحررين من الأمية.

وتم تسليم المكرمون شهادات تقدير من الدكتور محمد ناصف وهدايا من الرعاة المشاركين.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتأتي الاحتفالية هذا العام تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السليمة".