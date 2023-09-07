وزارة العمل تدعو شباب الإسكندرية للتقديم في دورات تدريب مهني جديدة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجانى على مهنتي الخياطة والتفصيل ، وكهرباء التركيبات ، بمركز تدريب مهني شرق التابع للمديرية، وذلك للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل من سن 18 إلى 45 سنة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم وفق أحدث الأساليب العالمية تتماشى مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، في تقرير للوزارة، أن مدة التدريب في دورة التفصيل شهرين كاملين، ومهنة الكهرباء لمدة 12 يوم بنظام الساعات التدريبية المعتمدة، كما أن مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تتضمن : مكافآت لأوائل الخريجين ، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب ، ومحدداً الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية ، و 2 صورة شخصية ، على أن يتم قبول الطلبات من خلال مقر مركز التدريب المهنى أو من خلال ملء نموذج الإستمارة على الرابط https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7، أو من خلال الكود المشار إليه فى الإعلان المرفق ..ودعت وزارة العمل شباب الأسكندرية التقديم في هذه الدورات ..