سكرتير عام قنا يبحث الموقف التنفيذي لمشروع محور «أبوتشت - دار السلام»

عقد حسام حموده السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعا تنسيقيا لبحث الموقف التنفيذى الخاص بمحور “أبوتشت - دار السلام ”، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و ممثلى مجلس الوزراء، والقيادات التنفيذية المعنية بمحافظتىّ قنا وسوهاج.

حيث تم عرض فيلم تسجيلى تضمن مكونات المشروع، والمراحل الإنشائية للمحور، ووجه السكرتير العام بضرورة الإسراع في إنهاء اجراءات إزالة التعارضات الواقعة على مسار المحور، حتى يتسنى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحور طبقا للجدول الزمنى المحدد لها ، مضيفا أن إنشاء محور ( أبوتشت – دار السلام ) ، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقليل المسافات البينية للمحاور العرضية المقامة على نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، وهو ما يساهم في ربط جانبي النيل لتسهيل تنقل المواطنين وفتح مجتمعات عمرانية جديدة بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية المستدامة بكافـة صورها.

جدير بالذكر أن محور ( أبوتشت – دار السلام ) يبلغ طوله ٢٨ كم ، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا ، و١٢.٥ كم بمركز دار السلام التابع لمحافظة سوهاج ، ويشمل المحور ( ٣ حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالى عرض ٢٧.٨ م)، ويربط المحور بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، ويحتوي على ٣٠ عمل صناعي وهم ( كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي- ٨ برابخ- ٦ أنفاق) .