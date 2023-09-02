المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، بالسجن المؤبد غيابيا لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "حشيش وهيروين" بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري .

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1492 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 766 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أبانوب م ش"، 29 سنة، عاطل، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، كما حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام عاطل باتخاذ دائرة قسم شرطة أول العبور وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات، وفي أحد الأكمنة كان يقود المتهم مركبة "توك توك" إلا أنه عندما استشعر وجود القوات ترك المركبة وفر هاربا وسط الزراعات، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على كميات من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش" وتم تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.