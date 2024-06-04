ترقية 20 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 8 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته التاسعة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من وليد سمير على عطوه بكلية التربية، أحمد فتحى عبد الخالق بكلية الزراعة ، مروة أحمد على عبد الوهاب ،دعاء محمد عبد الجواد، رشا أحمد عبد الرؤف بكلية الطب ، مى محمد كمال بكلية التجارة ، سامية إبراهيم محمد بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من مني السيد عبد الحميد بكلية التربية النوعية، زهور زكريا السعيد بكلية التمريض، أميرة مصطفى أبو المعاطي، هدى على محمد إبراهيم ،تيسير محمود عبد الرحيم ، دينه صبرى ميخائيل ،سمر عبد الحميد محمود بكلية الطب ، إسماعيل عبدالرسول ثابت ،عفاف محمد فرج حسين بكلية العلوم ، حسنى أحمد عبد المجيد دوير بكلية الهندسة، رانيا سعيد محمد بكلية التربية الرياضية ، ايمان يوسف على عوض ،سارة محمد أحمد الجمال بكلية التمريض .

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من دعاء محمد على الجندى، عبد الرحمن أحمد السيد بكلية طب الاسنان، عبد الله محمد طه، سهام على حامد بكلية الهندسة، إسلام صابر إسماعيل بكلية الطب، تحية فتوح محمد ضبش، حازم محمد موسى بكلية العلوم ، أحمد سامى سيد أحمد بكلية التربية الرياضية.

والموافقة على منح (٤٤) درجة دبلوم، وعدد (٩٤) درجة ماجستير، وعدد ( ٣٧ ) درجة الدكتوراه.