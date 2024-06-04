انتشار 5 جنيهات ممسوحة تثير جدلا واسعا.. ورواد التواصل الاجتماعي: الناس فاهمة غسيل الأموال غلط

على مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت صور العملة المصرية من فئة الخمسة جنيهات، التي بدت باهتة وكأنها مغسولة، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتريند "الخمس جنيه المغسولة"، وخاصة أن بعض النشطاء كشفوا أن الخمسة جنيهات الباهته الألوان، والتي وصفت بالـ "الممسوحة" أو "المغسولة"، قد انتشر تداولها في المواصلات والصيدليات وأماكن التسوق.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، تلك الظاهرة الغريبة، ممثلة في تداول عدد كبير من العملات الورقية فئة الخمسة جنيهات، وقد اختفت معالمها تمامًا، وهو الأمر الذي سبب إزعاجًا للبعض الذين يواجهون صعوبة في إنفاق هذه العملات، خاصة أنّ بعض التجار والسائقين في وسائل المواصلات المختلفة، إضافة إلى محطات الوقود والمخابز، يرفضون التعامل بأي ورقة نقدية مقطوعة أو ممزقة أو مغسولة.

وترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز تعليقات رواد السوشيال ميديا التي جاءت في هذا الصدد، فيما لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن حول هذه الظاهرة المفاجئة والغريبة بعض الشئ .

قالت "ايمان محمد" في حد مغرق البلد خمسات مغسولة كل ما أخلص منها ترجعلي تاني.

فيما قال "ياسر أحمد": موجودة حتى عندنا في الصعيد وصادفتني كتير جدا، وأضافت "سحر العربي": الناس فاهمة غسيل الأموال غلط، بس في حاجة مش مفهومة فعلا لأن الخمسات دي مالية البلد.

وقالت الناشطة فاطمة الزهراء يحيي: "الموضوع أصبح غير مريح أخدت باقى الفلوس اليوم وفيها خمسة جنيهات ممسوحة، اعتقدت أنها مغسولة، لكن انتشارها بالشكل دا مقلق..."

ورد يوسف راجح قائلًا: "الأمر هذا منتشر بالفعل... أنا كل يوم أجد خمسة جنيات ممسوحة"

وسخر أحمد شاكر قائلًا: "ماهو يا إما الخمسات جنيهات، التي في مواصلات طريقي للشغل كلها ممسوحة، يا إما هي خمسة جنيه بسلمها الصبح وأرجع استلمها وأنا مروح؛ بقالي يومين في الحوار ده!"

ورد معتز حسن فقال: "حد مغرق البلد خمسات مغسولة... كل ما امسك ورقة فئة الخمسة جنيهات أجدها ممسوحة".

وسخر الناشط محمد أيمن فقال: "شكل حد فهم غسيل الأموال غلط وغسل كل الخمسات جنيهات في البلد".

وقال مصطفى محمود: "لا أعرف لكن يوميا بأخذ الكثير منها، ولسا مطلع آخر مجموعة كنت صورتهم.. الخمسات جنيهات باهته بس ورقتها حيه.. حد يفهمنى".

يُذكر أنه وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يُقدم المواطن أوراق النقد ناقصة المعالم أو الممزقة التي في حوزته إلى فرع البنك مصحوبة ببطاقة الرقم القومي الخاص به وذلك ليتم صرف مقابل هذه الأوراق وفًقا لهذا الدليل مع استعاضة القيمة المنصرفة من خلال البنك المركزي المصري– الإدارة العامة للإصدار ومراكز النقد في 54 شارع الجمهورية.