ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقى نظيره الزيمبابوي لبحث الملفات المشتركة

وزير العمل المصري
وزير العمل المصري ونظيره الزيمبابوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى حسن شحاتة وزير العمل مع جوليو مويو،اليوم الثلاثاء ، وزير الخدمة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الزيمبابوي، رئيس مجلس إدارة المركز الافريقي للعمل "الارلاك"، وذلك بمقر البعثة المصرية بجنيف ،بحضور  السفيرِ د . أحمدْ إيهابْ جمالْ الدينْ مندوبَ مصرَ الدائمِ لدى الأممِ المتحدةِ ، ومنظمةُ التجارةِ العالميةِ والمنظماتِ الدوليةِ الأخرى بجنيف ، ومحمدْ عادلٍ سكرتيرِ أولٍ في " بعثةِ مصرَ " بجنيف، وذلك تزامنا مع المشاركة في فعاليات الدورة 112 بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بحضور أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال حول العالم.

دارت نقاشات بشأن التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخص ملفات العمل ،حيث أكد الوزير حسن شحاتة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المستمر مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

شارك في اللقاء إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،ود. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

FB_IMG_1717497793568
FB_IMG_1717497793568
FB_IMG_1717497787616
FB_IMG_1717497787616
FB_IMG_1717497785197
FB_IMG_1717497785197
FB_IMG_1717497783363
FB_IMG_1717497783363
FB_IMG_1717497781516
FB_IMG_1717497781516
FB_IMG_1717497776991
FB_IMG_1717497776991
التجارة العالمية البعثة المصرية الشؤون الاجتماعية المركز الأفريقي المنظمات الدولية حسن شحاتة وزير العمل مؤتمر العمل الدولي بجنيف ملفات العمل منظمة التجارة العالمية