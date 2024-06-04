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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 36550 و82959 مصابا

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 71 شخصًا وإصابة 182 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36550 شهيدًا، و82959 مُصابًا. 
وأوضحت أن هناك آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 
 

صحة غزة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين وزارة الصحة في قطاع غزة