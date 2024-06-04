صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 36550 و82959 مصابا

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 71 شخصًا وإصابة 182 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 36550 شهيدًا، و82959 مُصابًا.

وأوضحت أن هناك آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

