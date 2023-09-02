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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط عصابة النصب على عملاء البنوك بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام من ضبط شخصين بالمنيا لمزاولتهما نشاط إجرامى تخصص فى النصب على عملاء البنوك والإستيلاء على أموالهم.
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإنتحال صفة موظفى البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ ماليه منها.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (هاتفين محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 16 واقعة والإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بالمنيا ضبط شخصين النصب على عملاء البنوك
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